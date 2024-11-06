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Социум

Бектенов поручил акимату Актюбинской области ускорить работу

В ряде регионов страны откроются реабилитационные центры. До конца года будет введен в эксплуатацию центр в Актюбинской области. Подобные социальные учреждения планируются в Акмолинской, Атырауской, Жетысуской областях и Шымкенте. В прошлом году такие объекты появились в Абайской, Жамбылской и Туркестанской областях.
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Бектенов поручил акимату Актюбинской области ускорить работу

На заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрены меры по социальной защите лиц с ограниченными возможностями.  

В ряде регионов страны откроются реабилитационные центры. До конца года будет введен в эксплуатацию центр в Актюбинской области. Подобные социальные учреждения планируются в Акмолинской, Атырауской, Жетысуской областях и Шымкенте. В прошлом году такие объекты появились в Абайской, Жамбылской и Туркестанской областях.

Олжас Бектенов поручил уделять особое внимание созданию инклюзивной среды.

  • Акимату Актюбинской области – активизировать работу по завершению строительства реабилитационного центра для лиц с инвалидностью.
  • Министерствам здравоохранения и труда и социальной защиты населения – завершить интеграцию информационных систем в целях дальнейшего повышения качества медико-социальной экспертизы;
  • Министерству промышленности и строительства – пересмотреть действующие стандарты, чтобы повысить качество и ответственность подрядных организаций, усилить контроль за соблюдением норм по созданию инклюзивной среды;
  • Министерству здравоохранения для предупреждения инвалидности – качественно улучшить работу по ранней диагностике заболеваемости и раннему вмешательству;
  • Министерствам просвещения и науки и высшего образования – кардинально улучшить подготовку педагогов, которые работают с детьми с инвалидностью;
  • Министерству труда и социальной защиты населения – внести в правительство проект разрабатываемой по поручению главы государства Концепции по инклюзивной политике к 15 ноября.

Отметим, на сегодня в Казахстане зарегистрировано 732 тысячи лиц с инвалидностью. Для поддержки данной категории граждан  принят Социальный кодекс, запущена Цифровая карта семьи. Кроме того, упрощен и переведен в проактивный формат порядок оформления инвалидности, внедрено его заочное установление. На Портале социальных услуг доступна возможность выбирать необходимые технические средства и процедуры для реабилитации.

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