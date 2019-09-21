Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 13 сентября молодая женщина перелезла через ограждение моста через реку Чаган в районе спортивной базы "Динамо". - Женщина уже сняла обувь и собиралась спрыгнуть с моста. К счастью, старшина полиции Самат Балданов оказался недалеко от места. Он, направляясь на обеденный перерыв на личном автомобиле, заметил одиноко стоящую на мосту женщину. Незамедлительно старшина оставил машину на обочине дороги возле моста и пешком направился к женщине. К тому моменту она успела перелезть через ограждение. Не удержав равновесие, она сорвалась вниз. Но вовремя подоспевший Балданов успел схватить ее за руку. С помощью водителей проезжающих мимо машин он смог вытащить женщину, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. Позже выяснилось, что суицид пыталась совершить 31-летняя жительница Уральска, которая к тому же оказалась в положении. - Кроме этого, на фоне стресса у женщины начался приступ эпилепсии. Старшина Самат Балданов вызвал на место подкрепление и скорую медицинскую помощь. Медики увезли женщину в областную больницу. По словам женщины, она пыталась покончить с собой из-за проблем в семейной жизни, - добавили полицейские. В департаменте полиции сообщили, что поступок Самата Балданова будет отмечен руководством.Старшина полиции Самат Балданов Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.