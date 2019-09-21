Иллюстративное фото из архива "МГ" Будущая мама поступила в Жылыойскую центральную районную больницу с ОРВИ, осложненной пневмонией бактериально-вирусной этиологии. По словам врачей, до поступления в больницу женщина в течение двух недель болела дома, занимаясь самолечением. Медики сделали всё возможное, но не смогли спасти беременную. По сообщению старшего помощника прокурора Атырауской области Кабдолова, 17 сентября в реанимационное отделение Жылыойской ЦРБ в тяжелом состоянии с повышенной температурой госпитализирована 36-летняя женщина, которая спустя несколько часов скончалась. По данному факту органами полиции начато досудебное расследование по статье 317 ч.3 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшие по неосторожности смерть человека". В настоящее время органом следствия назначена судебно-медицинская экспертиза. - Следственным органам дано письменное указание о проведении необходимых следственных действий. Расследование дела взято на контроль прокурором области, - отметили в прокуратуре Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.