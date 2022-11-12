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Социум

Беременные женщины заболели гриппом в Атырауской области

Всего в этом году выявлено семь случаев заболевания. Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области, в прошлом году в регионе зарегистрировано семь случаев заболевания гриппом. Из них два случая среди детей до 14 лет. В этом эпидемиологическом сезоне (с первого октября) также зарегистрировано семь случаев заболеваемости гриппом. Из них болезнь выявили у пяти беременных женщин. Среди детей грипп не зарегистрирован. На этот год закупили 65 тысяч доз вакцины против гриппа и уже использовали. Также две тысячи человек привилис
Арайлым Усербаева
Беременные женщины заболели гриппом в Атырауской области
Всего в этом году выявлено семь случаев заболевания.
В ЗКО число заболевших COVID-19 достигло 8,8 тысячи человек
В ЗКО число заболевших COVID-19 достигло 8,8 тысячи человек
Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области, в прошлом году в регионе зарегистрировано семь случаев заболевания гриппом. Из них два случая среди детей до 14 лет. В этом эпидемиологическом сезоне (с первого октября) также зарегистрировано семь случаев заболеваемости гриппом. Из них болезнь выявили у пяти беременных женщин. Среди детей грипп не зарегистрирован. На этот год закупили 65 тысяч доз вакцины против гриппа и уже использовали. Также две тысячи человек привились в частном порядке. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
грипп заболеваемость

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