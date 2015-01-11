Об этом рассказали родители детей и учителя Березовской школы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Нурлан НОГАЕВ 10 января посетил село Березовка Бурлинского района. Там он осмотрел станцию экологического мониторинга, которую запустили в конце декабря. Ему продемонстрировали ее работу, а также специалист РГП "Казгидромет" доложил, что с начала работы станции превышений и каких-то выбросов зафиксировано не было.
Затем аким зашел в школу, чтобы узнать, как обстоят дела с детьми, которых родители решили забрать из санатория "Акжайык".
Завуч по учебной и воспитательной работе Асель ТАТЖИКЕНОВА
сообщила, что на 10 января из санатория родители забрали 11 детей.
- В основном это дети младших классов, которые не могут быть вдали от родителей, - сказала завуч.
На что аким ЗКО ответил, что нужно было поднять этот вопрос ранее и можно было бы организовать отдых детям совместно с родителями.
Однако один из родителей Павел БУЛЬДИН, дочь которого Ульяна учится в 3 классе Березовской школы, рассказал, что причины совсем другие.
По его словам, Ульяне не было плохо 28 ноября, потому что родители просто-напросто не пускали ребенка в школу.
- Дочка у нас спит только сидя, потому что лежа она задыхается. Это началось осенью, - рассказал Павел БУЛЬДИН. - Она в числе других детей поехала в "Алатау" по Алматы. Но сегодня моя супруга поехала к поезду проводить родителей, чтобы забрать оттуда детей, в том числе и нашу дочь. Нас не устраивают их условия. С нас взяли деньги за дорогу туда и обратно, взяли деньги на цирк, но дети туда так и не ходили, на экскурсии взяли, а их так никто и не проводил. Плюс ко всему дети ехали в поезде 2,5 суток. По приезду никто их мыть не хотел, мы звонили туда и ругались с медперсоналом, нам ответили, что у них мытье предусмотрено только 1 раз в неделю. Потом все же детей вымыли. Также вода из крана шла только холодная. Мы опять звонили и ругались. Потом Ульяна сказала, что им дали горячую воду.
По словам Павла, "Алатау" оказался вовсе не санаторием, а обычным лечебным учреждением. К тому же когда дети прибыли туда, у них почему-то была пустая санаторная карта, врачи ее не заполнили.
- Там такой воздух чистый, а их гулять выводят только на 15 минут до обеда и 15 минут после обеда, - возмущается Павел. - Им там делают массаж и горло прогревают и все. Мы решили забрать детей раньше времени. Лучше бы она поехала в "Акжайык".
Напомним, 10 детей 3 января выехали в санаторий "Алатау" и должны находиться там до 24 января.
Аким, решив поговорить с кем-то из жителей, зашел в один дом, где проживает Раиса ТАРАСОВА. Женщина сейчас на пенсии, но раньше работала учителем в Березовской школе.
Она рассказала акиму, что является коренным жителем этого поселка.
- Много в нашем поселке приезжих людей, - рассказала женщина. - Они переезжали в перестроечное время из поселков, чтобы устроиться на работу в КПО.
Раиса рассказала, что нефтяные разработки здесь начались в 1968 году.
- А в 1978 году здесь разработки вели специалисты из Оренбурга, тогда запах здесь был сильный, - говорит Раиса ТАРАСОВА. - Сейчас, конечно, реже, но запах в поселке тоже бывает.
Также женщина сказала, что за поселком у них есть очень хорошее место для отдыха - тополиная роща, где отдыхают как местные, так и приезжие. Она попросила акима сделать там заповедную зону.
Аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ пообещал женщине, что в этом году они отремонтируют им дорогу.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Видео Ербола АМАНШИНА