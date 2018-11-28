Самое странное и забавное во всей этой истории то, что я и сама живу во Франции продолжительное время, задолго до рождения моих детей, но именно они мне поведали «секреты» французского питания. Самый основной вопрос, который тревожит практического каждого - что можно есть, когда и в каком количестве. Естественно, что все люди предпочли бы есть много, но при этом оставаться стройными и здоровыми. Я не собираюсь вести агитационных речей о вреде фаст-фуда или чипсов. Забегая вперед, спешу вас обрадовать, что в жизни жителей Франции они не исключены, но никто и не говорит, что это их основной рацион питания. Французы и француженки любых возрастов стараются соблюдать некоторые простые правила здорового питания.Лучше всего трехразовое питание и небольшой перекус после школы. При таком режиме дети успевают проголодаться и едят с аппетитом. Первое правило не касается второго! Не ограничивайте себя – ешьте больше натуральных продуктов! Употребление здоровой пищи пойдет на пользу и маленьким, и взрослым. Поэтому употребляйте побольше овощей и фруктов.Старайтесь пить всегда только чистую воду. Следует себя максимально ограничить в употреблении газировки или алкогольных напитков. Взрослым иногда можно выпить пару бокальчиков вина, но это не значит, что их обязательно надо пить каждый день. Выделите время для спокойного приема пищи Никогда не ешьте на ходу. Помните, что вы должны есть за обеденным столом, а не лежа на диване или во время прогулки в парке.Лучше всего есть побольше во время обеда, чтобы еда успела перевариться. Переедание перед сном может привести к беспокойной ночи, болям в желудке и бессоннице. В качестве ужина лучше всего подойдет суп, салат и немного спагетти. Не забудьте побаловать себя натуральным йогуртом или фруктовой нарезкой. Это правило поможет не только вашим детям, но и вы сами будете спать, как младенец. Нельзя нарушать правила Ни в коем случае не отходите от собственных принципов. Особенно важно не позволять себе перекусы после ужина!Познакомьтесь лучше со своим организмом и постарайтесь принимать пищу в то время, когда вы действительно голодны.Французы с раннего возраста учатся отличать качественную пищу из натуральных продуктов от подделок и консервантов. Ваши вкусовые рецепторы вам в этом помогут.Если во время приготовления пищи ваш малыш старается вам помочь, то следует максимально заинтересовать его, чтобы он полюбил процесс готовки. Именно благодаря этой любви вы приучите его к здоровому питанию. Ваши дети с годами будут все больше вам благодарны за это. Я с удовольствием наблюдаю за тем, как мой двухлетний малыш выбирает самые хорошие яблоки для яблочного пирога.Я помню, как однажды, официантка спросила моего мужа «закончил ли он с блюдом». На что он ответил с улыбкой: «Еда – это не работа, мадемуазель, с ней не надо заканчивать. От нее надо получать удовольствие!». Анна Волошина