Размеры отчислений по системе страховой медицины, оказание высокотехнологичной медпомощи в рамках ГОМП, прикрепление к поликлиникам - вот далеко не полный перечень вопросов, которые задают посетители общественной приемной "Фонда социального медицинского страхования".
Социальное медицинское страхование пока только внедряется в нашей стране, и потому система обязательных страховых отчислений вызывает немало вопросов.
- Людей очень волнует, какую сумму они должны отчислять из своей зарплаты в фонд. Но в данное время взносы из зарплаты работников не удерживаются, а оплачиваются из средств работодателя - в размере 1,5% от размера дохода сотрудника. Самозанятые же граждане пока отчисления не производят, они начнут это делать только в 2020 году. Немало специалистов, например, дизайнеров, которые подрабатывают сразу в нескольких местах - они интересуются, все ли работодатели должны перечислять за них взносы или только с основного места работы. В таких случаях, отвечают специалисты, взносы взимаются с суммы, которая не превышает 15-кратный размер минимальной зарплаты, а это составляет около 424 тысяч тенге в условиях 2018 года. То есть, если совокупный доход специалиста составляет 500 тысяч тенге, то взносы отчисляется только с 424 тысяч тенге
- говорит руководитель отдела информационно-разъяснительной работы Атырауского филиала некоммерческого акционерного общества "Фонд социального медицинского страхования" Алмас КАРИМЖАНОВ
Еще один очень важный для всех пациентов вопрос - оплата дорогостоящих и высокотехнологичных медицинских услуг. Тут необходимо пояснить, что высокотехнологичные медицинские услуги в области оказывают 4 организации здравоохранения: Атырауская областная больница, областной перинатальный центр, областной кардиологический центр и областная офтальмология. Специалисты этих больниц проводят сложнейшие операции, по специальным показаниям и направлениям данное лечение для пациентов бесплатное. Дорогостоящие медицинские услуги вроде компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, исследований методом ИФА бесплатно оказываются только социально незащищенным слоям населения, к которым относятся дети, беременные женщины, инвалиды и пенсионеры. Опять же - по направлению участковых специалистов.
С 15 сентября, то есть с начала кампании по прикреплению, к поликлиникам в Атырауской области прикрепилось 198 человек. Специалисты фонда предупреждают, что в том случае, если вас устраивает поликлиника, в которой вы обслуживаетесь, подтверждать свое желание и впредь лечиться именно там, не нужно. Другое дело, если вы хотите прикрепиться к новой поликлинике в связи со сменой места жительства, работы, учебы или вас не устраивает качество обслуживания в прежней организации здравоохранения. В таком случае нужно обратиться в выбранную поликлинику с удостоверением личности и написать заявление о прикреплении в свободной форме на имя главного врача. А можно отправить заявку на сайте электронного правительства www.egov.kz
или сделать это в ЦОНе при помощи электронного ключа. Если вы меняете поликлинику в связи с переездом в другой город или район, то можете рассчитывать на получение медицинской помощи сразу после прикрепления к новой поликлинике. В остальных случаях до конца года вы будете обслуживаться в прежней поликлинике и лишь в январе 2019 года сможете обратиться за консультацией и лечением в выбранную организацию. Выбирая поликлинику, необходимо помнить, что вам может понадобиться оперативная помощь. Поэтому желательно, чтобы выбранная вами поликлиника находилась в 15-20 минутах ходьбы от дома. Дело в том, что не все еще знают, что с начала года скорую медицинскую помощь по вызовам четвертой категории (обострение хронических заболеваний, ОРЗ, ОРВИ и т.д.) круглосуточно оказывают поликлиники. В Атырауской области эта работа стабильно налажена с апреля текущего года.
Для получения разъяснений на свои вопросы жители могут обращаться в общественную приемную ФСМС. Дважды в неделю специалисты Атырауского филиала некоммерческого акционерного общества "Фонд социального медицинского страхования" совместно с представителями партии "НурОтан" ведут прием граждан. Каждый вторник с 15:00 до 16:00 общественная приемная работает в здании городского филиала партии по улице Пушкина, 163, а по пятницам - с 15:00 до 17:00 прием проводится в здании ЦОНа по улице Сатпаева, 23.
Список медицинских организаций, осуществляющих прикрепление для оказания первичной медико-санитарной помощи по Атырауской области