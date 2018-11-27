Фото из архива "МГ" Полицейские Атырау продолжают борьбу с браконьерством. Так, на днях было начато досудебное расследование уголовного дела в отношении жителей Исатайского района Атырауской области. - Подозреваемые были задержаны сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции. В багажнике автомобиля нарушителей марки «Лада Гранта» полицейские обнаружили две дорожные сумки, которые были набиты свежей рыбой, багаж был изьят. Общий вес рыбы составил 38 кг, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. На данный момент начато досудебное расследование по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растении или животных, их частями или дериватами". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.