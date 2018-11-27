На сегодняшний день мебель, выполненная на заказ, позволяет создавать уникальные интерьеры, расширяя пространство и в то же время создавая уютную и стильную обстановку.Воплощением таких дизайнерских идей занимается одно из известных в нашей области предприятий по производству мебели - компания «Pro 100 Mebel», имеющая многолетний профессиональный опыт.- Наши специалисты могут реализовать любую фантазию клиента о его будущей мебели: будь то классика или эксклюзивная модель, мини или макси размеры. При изготовлении мебели мы используем только качественные материалы российского производства (г.Ульяновск) и прочную эксклюзивную фурнитуру от ведущих европейских брендов Blum, Hettich и Boyard, - рассказал директор предприятия «Pro 100 Mebel» Аманжол ИСМАГУЛОВ.Самые распространенные заказы у предприятия – изготовление кухонных гарнитуров.При заказе и замере кухни учитывается каждый сантиметр, а также расположение приборов и бытовой техники. Ведь святая святых для хозяйки должна воплощать в себе комфорт, стиль и надежность. Особенно это важно в малогабаритных квартирах.Мастера мебельной компании предлагают клиентам применить различные современные и стильные дизайнерские решения: глянцевые или матовые фасады любой цветовой гаммы, фотопечать, столешницы из искусственного камня, различный декор и многое другое.Также предприятие принимает заказы на изготовление спальных и детских гарнитуров, офисной мебели, классических шкафов и шкафов-купе, гардеробных, прихожих, комодов, обеденных зон, тумбочек и другой корпусной мебели.- Клиент может прийти к нам и показать свое видение мебели, либо мы можем предложить свои варианты дизайнов. После оформления заказа и предоплаты мы выезжаем на дом и снимаем замеры будущей мебели. Срок изготовления занимает месяц. Клиенты могут оформить заказ в кредит. Также можно оплатить 50% стоимости заказанной мебели вначале, а остальную часть оплаты произвести после принятия нашей работы, - добавил директор компании.Следует отметить, что для постоянных клиентов действует система скидок. Выезд, замер, доставка, сборка бесплатно. Заказать мебель вы можете по адресу: рынок «Караван», ТД «Максим», 1 этаж. Тел.: 8 778 448 27 42, 8 705 814 11 52. На правах рекламы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.