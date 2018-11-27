Производство мебели на заказ - это возможность создать интерьер своей мечты. Исполнить эту мечту готова уральская компания по производству корпусной мебели «Pro 100 Mebel». На сегодняшний день мебель, выполненная на заказ, позволяет создавать уникальные интерьеры, расширяя пространство и в то же время создавая уютную и стильную обстановку. Воплощением таких дизайнерских идей занимается одно из известных в нашей области предприятий по производству мебели - компания «Pro 100 Mebel», имеющая многолетний профессиональный опыт. - Наши специалисты могут реализовать любую фантазию клиента о его будущей мебели: будь то классика или эксклюзивная модель, мини или макси размеры. При изготовлении мебели мы используем только качественные материалы российского производства (г.Ульяновск) и прочную эксклюзивную фурнитуру от ведущих европейских брендов Blum, Hettich и Boyard, - рассказал директор предприятия «Pro 100 Mebel» Аманжол ИСМАГУЛОВ. Самые распространенные заказы у предприятия – изготовление кухонных гарнитуров. При заказе и замере кухни учитывается каждый сантиметр, а также расположение приборов и бытовой техники. Ведь святая святых для хозяйки должна воплощать в себе комфорт, стиль и надежность. Особенно это важно в малогабаритных квартирах. Мастера мебельной компании предлагают клиентам применить различные современные и стильные дизайнерские решения: глянцевые или матовые фасады любой цветовой гаммы, фотопечать, столешницы из искусственного камня, различный декор и многое другое. Также предприятие принимает заказы на изготовление спальных и детских гарнитуров, офисной мебели, классических шкафов и шкафов-купе, гардеробных, прихожих, комодов, обеденных зон, тумбочек и другой корпусной мебели. - Клиент может прийти к нам и показать свое видение мебели, либо мы можем предложить свои варианты дизайнов. После оформления заказа и предоплаты мы выезжаем на дом и снимаем замеры будущей мебели. Срок изготовления занимает месяц. Клиенты могут оформить заказ в кредит. Также можно оплатить 50% стоимости заказанной мебели вначале, а остальную часть оплаты произвести после принятия нашей работы, - добавил директор компании. Следует отметить, что для постоянных клиентов действует система скидок. Выезд, замер, доставка, сборка бесплатно. Заказать мебель вы можете по адресу: рынок «Караван», ТД «Максим», 1 этаж. Тел.: 8 778 448 27 42, 8 705 814 11 52. На правах рекламы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.