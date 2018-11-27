В Министерстве здравоохранения РК ответили родителям, которые обеспокоены сложной ситуацией с лекарствами для детей, больных сахарным диабетом. 26 ноября в Алматы состоялась пресс-конференция, на которой общественники рассказали, что чиновники не выполняют в полной мере программу по обеспечению пациентов инсулином. "Пациенты с сахарным диабетом полностью обеспечены медикаментами в соответствии с заявками, поступившими от медорганизаций. К настоящему времени в медорганизации и аптеки, отпускающие бесплатные лекарственные препараты, поступили медикаменты для пациентов с сахарным диабетом на сумму 15,9 млрд тенге", – прокомментировали в "СК-Фармации". Всего в 2018 году, по данным Минздрава, для больных сахарным диабетом единый дистрибьютор закупил и отгружает 47 наименований лекарственных средств и изделий. По данным "СК-Фармации", перебоев в поставке медикаментов в медорганизации нет. "Более того, в ряде регионов на текущий момент аккумулированы остатки инсулиновых и иных лекарственных средств и изделий на сумму 4 млрд тенге, что составляет практически квартальную потребность. Медорганизации уже к настоящему моменту осуществили возврат невостребованных инсулинов на сумму 528 млн тенге", – резюмировали в СК-Фармация. В контакт-центр по вопросам лекарственного обеспечения на номер 1439 в ноябре поступило порядка тысячи обращений, рассказали в Минздраве. 20 из них касались сбоев в поставке инсулинов. Все выявленные проблемы были связаны с некорректным формированием потребности. Обратившиеся пациенты были обеспечены лекарствами в рамках перемещения препаратов управлениями здравоохранения внутри регионов. "Расходные материалы и наборы к инсулиновым помпам закуплены в соответствии с заявками от медорганизаций. При первоначальной заявке на эту продукцию на сумму 513 млн тенге к настоящему моменту в медорганизации отгружено наборов на 610 млн тенге, включая отгрузку по дополнительным заявкам. При этом сейчас на складах медицинских организаций остаётся этой продукции на сумму 215 млн тенге", – сказано в сообщении. Отреагировали чиновники и на ситуацию с тендером на тест-полоски для глюкометров – приборов, измеряющих уровень сахара в крови. Родители ранее назвали обстоятельства конкурса непонятными. "Победителем конкурса в 2017 году стало ТОО "Фарматив", с которым был заключён долгосрочный договор поставки этих изделий. Все документы, требуемые законодательством, были предоставлены поставщиком для участия в конкурсе", – ответили в "СК-Фармации". В 2019 году в список лекарств для больных сахарным диабетом входят 50 наименований. Всего подано заявок на общую сумму 18,2 млрд тенге. По состоянию на 26 ноября 2018 года из них закуплено 98%, подытожили в ведомстве.