Трагедия произошла 23 ноября. В селе Мангистау Мунайлинского района при дезинсекции жилого дома отравились шесть человек, двое из них скончались. Двухлетняя девочка скончалась в стенах медучреждения. Еще одна пострадавшая женщина 1989 года рождения скончалась по дороге в больницу. Сотрудников частной компании «Таракан-нет» пригласил к себе домой один из жильцов. Он намеревался избавиться от клопов. В результате дезинсекция стала причиной гибели двух людей. Со слов пострадавших, о том, что в доме будут травить клопов, их никто не предупреждал. Врачи подтвердили, что отравление было не пищевое, а токсикологическое. Клопов пытались вывести веществом, которое при контакте с воздухом создает ядовитые газы. - Аким района Рахат Елтизаров и его заместители, а также представители правоохранительных органов посетили место происшествия. В настоящее время местные жители изолированы. Этот вопрос находится под строгим контролем областных властей, - сообщили в акимате Мунайлинского района. В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что данный факт зарегистрирован в ЕРДР Мунайлинского отдела по статье 104 УК РК "Причинение смерти по неосторожности". Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Назначены необходимые экспертизы. Проводится досудебное расследование.