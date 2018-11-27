По словам Алтая КУЛЬГИНОВА, в этом году реализованы 2 проекта в рамках государственно-частного партнерства – приобретение магнитно-резонансного томографа для областной клинической больницы на 550 млн тенге и строительство врачебной амбулатории в с. Лубенка Чингирлауского района на 117 млн тенге. Оба проекты завершены. Также в Уральске планируется строительство нового корпуса кардиоцентра с современным оборудованием в г. Уральске. - В Послании поставлена задача - с 1 января 2019 года всем поликлиникам и больницам перейти на безбумажное цифровое ведение медицинской документации, формировать электронные паспорта здоровья. Наша область с января 2018 года в пилотном режиме начала переход на безбумажный медицинский документооборот. Сегодня 108 отчетных форм из 121-ой переведены в безбумажный формат, оставшиеся завершатся до конца года. Электронный паспорт здоровья сформирован у 100% населения. Действует Web-портал и мобильное приложение «k-vrachu.kz», количество пользующихся приложением увеличивается. В результате, избавились от очередей в поликлиниках, а врачи от бумажной работы. Теперь, медики больше уделяют время посетителям. По сравнению с прошлым годом отмечается снижение смертности от злокачественных образований на 7,3%, от болезней системы кровообращения – на 10%. Значительно сократилась смертность от туберкулеза на 21%, - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ. Также глава региона рассказал, что в области проводится огромная работа по цифровизации. Высокими темпами ведется внедрение инструментов «Smart City». Уже открыты и действуют офисы «Доступный акимат»; СпецЦОН, Центр «Smart Uralsk», миграционный ЦОН, и другие сервисы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.