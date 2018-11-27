По словам заместителя руководителя управления по инспекции труда ЗКО Армана ТУЙГИНБЕТОВА, теперь работодатель по ИИН кандидата, отправив запрос в единую систему, получит полную информацию о трудовой деятельности человека. – Министерством труда разработано единое хранилище трудовых договоров, разработана возможность регистрации трудовых договоров в автоматизированную информационную систему "Единая система учета электронных договоров" посредством портала enbek.kz. Сервис запущен 1 ноября 2018 года. Отправив запрос в систему, работодатель получит пакет данных о работнике. Все данные о судимости, о прохождении медкомиссии, об образовании будут уже в этой системе. При отсутствии или наличии просроченных документов потенциальный работник уведомляется об этом, - рассказал Арман ТУЙГИНБЕТОВ. Стоит отметить, что на основании полученного личного дела работника работодатель принимает решение о принятии нового сотрудника на работу и подписывает с ним трудовой договор. По словам заместителя начальника управления, трудовой договор также будет подписан в либо электронном формате с помощью ЭЦП, либо на бумажном носителе. – Плюсов очень много как для работодателя, так и для работника. Это, во-первых, экономит время. Кандидату никуда не надо обращаться для получения каких-то справок, не нужно собирать пакет документов, носить с собой дипломы, аттестаты, резюме. Во-вторых, исключается возможность заключения фиктивных договоров. В-третьих, все необходимые пенсионные взносы, социальные отчисления будут контролироваться. В-четвертых, работодатель сможет качественно подобрать работников, - отметил Арман ТУЙГИНБЕТОВ. В данный момент в проект были включены 105 предприятий и учреждений ЗКО с численностью 50 и более работников.