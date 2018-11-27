Теперь работодателю, чтобы получить полную информацию о трудовой деятельности работника, достаточно ввести его ИИН на сайте enbek.kz, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам заместителя руководителя управления по инспекции труда ЗКО Армана ТУЙГИНБЕТОВА, теперь работодатель по ИИН кандидата, отправив запрос в единую систему, получит полную информацию о трудовой деятельности человека. – Министерством труда разработано единое хранилище трудовых договоров, разработана возможность регистрации трудовых договоров в автоматизированную информационную систему "Единая система учета электронных договоров" посредством портала enbek.kz. Сервис запущен 1 ноября 2018 года. Отправив запрос в систему, работодатель получит пакет данных о работнике. Все данные о судимости, о прохождении медкомиссии, об образовании будут уже в этой системе. При отсутствии или наличии просроченных документов потенциальный работник уведомляется об этом, - рассказал Арман ТУЙГИНБЕТОВ. Стоит отметить, что на основании полученного личного дела работника работодатель принимает решение о принятии нового сотрудника на работу и подписывает с ним трудовой договор. По словам заместителя начальника управления, трудовой договор также будет подписан в либо электронном формате с помощью ЭЦП, либо на бумажном носителе. – Плюсов очень много как для работодателя, так и для работника. Это, во-первых, экономит время. Кандидату никуда не надо обращаться для получения каких-то справок, не нужно собирать пакет документов, носить с собой дипломы, аттестаты, резюме. Во-вторых, исключается возможность заключения фиктивных договоров. В-третьих, все необходимые пенсионные взносы, социальные отчисления будут контролироваться. В-четвертых, работодатель сможет качественно подобрать работников, - отметил Арман ТУЙГИНБЕТОВ. В данный момент в проект были включены 105 предприятий и учреждений ЗКО с численностью 50 и более работников.