Авария случилась в ночь на 22 ноября на трассе Актау - Жетыбай. Автомобиль Toyota Hiace столкнулся с верблюдом. От удара животное влетело в салон автомобиля, где задавило одного из пассажиров. Водителя и мать погибшего госпитализировали в Жетыбайскую районную больницу. - В приемный покой были доставлены мужчина и женщина. Мужчина после оказания медицинской помощи отказался от госпитализации, женщину перевезли в Мангистаускую областную больницу, - сообщил наш источник. Полицейские устанавливают детали трагедии, а также личность хозяина верблюда, который в ночное время оказался на дороге. Владельцу грозит штраф и разбирательство с пострадавшими. Это не первая авария с участием животных, разгуливающих на дорогах. В конце октября водитель из Актау получил травму позвоночника в ДТП из-за верблюда на дороге.