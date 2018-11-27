В торговых точках будут реализовываться продукты, входящие в список социально-значимых. В этом году на создание стабилизационного фонда области было выделено 350 млн тенге из бюджета. Были закуплены 1000 тонн картофеля, 100 тонн подсолнечного и 10 тонн сливочного масла, 45 тонн говядины, 30 тонн гречневой крупы. - Планируется пополнить стабилизационный фонд, докупив картофель, гречневую крупу, сахар, мясо кур, рожки и муку первого сорта, - сообщил председатель правления СПК «Орал» Дияс Джанибеков. До недавнего времени интервенции продуктов из стабфонда проводились на сельскохозяйственных ярмарках и коммунальном рынке "Ел Ырысы". Но сейчас в СПК "Орал" пошли дальше. При поддержке акимата города были установлены новые торговые павильоны. Два из них открылись на улице Хусаинова напротив городской поликлиники №1. - В настоящее время изготовлены 10 павильонов. Семь из них уже установлены в различных частях областного центра. Мы их разделили по направлениям - есть мясные и овощные павильоны с добавлением в ассортимент бакалеи. Наша задача - охватить весь город, чтобы люди могли купить продукты по сниженным ценам, - отметил Дияс Джанибеков. Предприниматели отмечают, что только начали свою работу. Но у них уже есть покупатели. Ассортимент продукции будет расширяться. -Люди нас благодарят. Цены держим ниже рыночных. Сейчас продаем картофель по 75 тенге за килограмм. До нового года цена не изменится. Еще не всю продукцию завезли, - говорит предприниматель Вера Рубцова. - Мы продаем килограмм говядины по 1300 тенге. Также у нас представлена недорогая мясная продукция, - сообщил предприниматель Андрей Андрюшкин. Также в акимате города отметили, что в крупных магазинах будут созданы уголки, в которых будут представлены социально-значимые продукты питания. Следует отметить, что неделей ранее аким Уральска Мурат Мукаев провел совещание, на котором предложил уральским предпринимателям открыть уголки социальных товаров казахстанского производства. По словам акима, главная задача обеспечить людей товарами первой необходимости по низкой цене. Кроме того, градоначальник пригласил уральцев совершать покупки не на рынках и местах стихийной торговли, а в торговых центрах и супермаркетах.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.