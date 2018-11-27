Иллюстративное фото с сайта ohotnadzor.ru Республиканский фестиваль графити "STREET ART FEST ATYRAU 2018" пройдет в Атырау 29 ноября в 16.00. Мероприятие поддержало управление по вопросам молодежной политики, организатором выступил молодежный фонд "Рауан". - Фестиваль пройдет в выставочном комплексе, расположенном рядом с "Салтанат Сарайы". К участию приглашаются как начинающие художники, так и арт-исполнтели со стажем. Призовой фонд мероприятия составит 200 тысяч тенге, - рассказал руководитель управления по вопросам молодежной политики Роллан Куспан. В ходе фестиваля гости смогут изучить процесс нанесения графити и узнать технику трафаретирования. Также запланирован приезд художников из Астаны, Алматы и Павлодара. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.