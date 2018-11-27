Со дня пропажи 19-летней Гульданы ТУРЖАНОВОЙ прошло 35 дней, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено Альбиной ТОЛЕУОВОЙ По словам мамы девушки Альбины ТОЛЕУОВОЙ, сотрудниками полиции ведутся поиски Гульданы. Однако никаких результатов по сей день нет. – Сегодня 35-ый день пропажи дочери. Никаких следов нет. Сама на связь не выходила. Никто ничего не видел. Социальные сети также не активны. Не знаю даже, что и думать, - говорит Альбина ТОЛЕУОВА. Напомним, Гульдана ТУРЖАНОВА пропала 21 октября. При себе не было личных вещей. Она была одета в черную зимнюю куртку, черные брюки и черные ботинки. Стоит отметить, что после пропажи все страницы девушки в социальных сетях были удалены. Мама Гульданы обратилась ко всем, кто владеет той или иной информацией, и попросила помочь с поисками её дочери. Родители девушки просят всех, кто видел Гульдану ТУРЖАНОВУ, или обладает информацией о ее местонахождении, обратиться в департамент полиции ЗКО или позвонить по номеру 87775691088 её маме. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    