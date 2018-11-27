Фото с сайта total.kz Суд пришёл к выводу, что преступные действия Аблязова правильно квалифицированы статьями, поскольку он организовал умышленное причинение смерти в сговоре лиц. В суде отметили, что "никто не может быть лишён жизни". Нарушение Аблязова заключается в том, что в результате его действий Ержан Татишев лишён жизни. "Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области от 27.11.2018 года Аблязов М.К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного по статье 28, часть 3 и по статье 96, часть 2, пункты "ж, з" УК РК в редакции 1997 года и осуждён к пожизненному лишению свободы", – сообщили в суде. Путём полного сложения наказания, назначенного приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы, Мухтару Аблязову назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. Приговор суда не вступил в законную силу. 17 августа 2018 года Генеральная прокуратура РК официально предъявила Аблязову обвинение в организации убийства банкира Ержана Татишева. 26 октября 2018 года осуждённый Муратхан Токмади в суде подтвердил, что убил Татишева по заказу Аблязова 22 ноября 2018 года гособвинение запросило для Мухтара Аблязова пожизненное лишение свободы. Напомним, 18 ноября 2001 года Мухтар Аблязов совместно с соратниками объявили о создании политического движения "Демократический выбор Казхстана". В состав этого политического движения вошли члены действующего правительства Казахстана, руководители областей, депутаты парламента, ряд крупных бизнесменов, известные общественные деятели, журналисты и остальные граждане страны. Это привело к правительственному кризису Казахстана. Все участники этого политического движения, работавшие на различных государственных постах, были отправлены в отставку президентом Нурсултаном Назарбаевым. 27 марта 2002 года Мухтар Аблязов был арестован по приказу Назарбаева за его активную оппозиционную деятельность как лидера ДВК, проведение и финансирование митинга. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.