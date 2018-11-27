В Послании народу Казахстана от 10 января 2018 года «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» Глава государства поручил усилить взаимосвязь между трудовым стажем и размерами социальных выплат в системе обязательного социального страхования. В целях реализации поручения Главы государства, Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан совместно с АО «Государственный фонд социального страхования» (ГФСС) разработаны Концепция и проект Закона РК «Об обязательном социальном страховании», а также сопутствующий к нему проект Закона РК «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обязательного социального страхования». Основной целью данного Законопроекта является усиление правовых, экономических и организационных основ обязательного социального страхования путем пересмотра параметров назначения социальных выплат из ГФСС. – Обязательное социальное страхование функционирует в Казахстане с 1 января 2005 года и является дополнительным уровнем социальной защиты для работающих граждан, – говорит Гульбагила Болатбекова. – Сегодня системой обязательного социального страхования охвачено порядка 6 млн. человек, ежегодно выплаты получают более 770 тыс. человек на сумму почти 160 млрд. тенге. Общая сумма социальных выплат за 13 лет с 2005 по 2017 годы составила – 905 млрд. тенге. В Западно-Казахстанской области за 2017 год 29 629 человек получили выплаты из ГФСС в общей сумме 5,3 млрд. тенге. Требование времени изменить подходы при назначении социальных выплат обусловлено отсутствием стимулов для большего участия в системе обязательного социального страхования и необходимостью повысить заинтересованность граждан в формальной занятости. Поэтому в Законопроекте пересмотрены параметры по четырем видам социальных рисков: по утрате трудоспособности, потере кормильца, потере работы, уходу за ребенком до 1 года. – К примеру, любой гражданин Казахстана при наступлении определенных социальных рисков имеет право получать социальное пособие из государственного бюджета – это ответственность государства. То, что касается ответственности работодателя – при устройстве на работу казахстанец должен заключить трудовой договор и автоматически работодатель несет за него ответственность. Он должен его застраховать и при наступлении определенных социальных рисков – ежемесячно за него платить из собственных средств. С 1 января ставка социальных отчислений составляет 3,5%, – продолжила директор департамента. – Чтобы не было большой разницы, мы предлагаем применять коэффициент: если человеку установили коэффициент утраты трудоспособности 31%, то применять 0,31 коэффициент, а не 0,3. Если 59%, то 0,59 коэффициент, а не 0,5. Это улучшающая норма. Также, если женщина планирует выйти на работу после рождения ребенка через пару месяцев, то здесь социальным риском считается потеря дохода. Но ей будет выплачиваться, также как неработающей женщине, в том же размере, выплата денежных средств. Мы к этому пособию еще 10% пенсионных взносов будем перечислять в ее накопительный фонд. В любом случает, она получает и доход и аналогичное пособие в таком же размере, как неработающая женщина, из нашего фонда, – подчеркнула Гульбагила Болатбекова. Участники обсудили предложенные изменения параметров назначения социальных выплат и отметили, что новые подходы при исчислении размеров социальных выплат позволят увеличить размеры социальных выплат. Это, в свою очередь, благоприятно повлияет на благосостояние граждан и улучшит качество их жизни.Георгий ЖОРОВ, фото автора