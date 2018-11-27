Люди самостоятельно задержали похитителей и сдали их в полицию. Но воры вновь оказались на свободе и, по уверению дачников, продолжили свой преступный промысел. В дачных обществах "Новь", "Сокол" и "Агротехснаб" насчитывается порядка 500 домов. Большинство зданий газифицированы и множество людей остаются здесь зимовать. Но есть дома, которые используются только летом. Их и облюбовали похитители. - Кражи начались около месяца назад. Обворовали почти каждый участок. Тащат трубы, разбивают окна в домах, похищают ценные вещи. Местные жители самостоятельно задержали воров. Сдали их в полицию. Написали заявление. Но полицейские отпустили похитителей и даже вернули им машину. Кражи продолжились, - рассказала дачница Наталья Ширяева. Люди говорят, что воры обнаглели вконец. Орудуют на чужих участках среди бела дня. - Я видел две группы мародеров. Они орудуют по два-три человека. Приезжают сюда на машине с российскими номерами, - говорит дачник Анатолий Антипов. Владимир Твеленев возмущен - с его дачного участка украли трубы, к тому же разбили окна и залезли в дом. - Приехал обернуть деревья и увидел, что окна в доме разбиты. Все вещи сложены. Но украсть их не успели. Вызвал полицию, жду, - говорит мужчина. Сотрудники правоохранительных органов отметили, что сейчас подозреваемые в кражах задержаны. Идет досудебное расследование. - Мы задержали двоих подозреваемых Начато расследование по статье «Кража». Сейчас проводятся следственные действия, - отметил участковый Нурбек Габдуллин. Дачники отметили, что уже знают похитителей в лицо и даже по именам. Но прекратить противоправные деяние не в их силах.