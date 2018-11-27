Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению пресс-службы департамента полиции ЗКО, в период с 22 по 26 ноября было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «STOP трафик», направленное на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с торговлей людьми. - В период проведения ОПМ сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью выявлено два факта сводничества, один факт вовлечения несовершеннолетней в занятие проституцией и один факт торговли людьми. К административной ответственности привлечены 8 человек, из которых 7 за приставание в общественных местах в целях оказания услуг сексуального характера и один за предоставление помещения заведомо для занятия проституцией. В органы полиции доставлено 41 человек, - рассказали в полиции.