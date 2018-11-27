Иллюстративное фото из архива "МГ" Если доход работника не превышает 25 МРП, то 90% от его суммы будут освобождаться от уплаты подоходного налога с 1 января 2019 года, сообщается на сайте комитета государственных доходов. В июле 2018 года в Налоговый кодекс РК внесли поправки, предусматривающие при определении дохода работника, не превышающего 25-кратный месячный расчетный показатель, применение корректировки облагаемого дохода работника, – в размере 90% от суммы такого дохода. Норма вступает в силу с 1 января 2019 года. "Если начисленный доход работника превышает 25 МРП, корректировка в размере 90% от суммы облагаемого дохода работника не применима", – говорится в сообщении. Если человек работает на нескольких предприятиях, и в каждом случае его начисленный доход не будет превышать 25 МРП, то корректировка в размере 90% от суммы облагаемого дохода работника будет применяться каждым работодателем, пояснили в КГД. Размер МРП на 2019 год ещё не утверждён, по проекту закона "О республиканском бюджете на 2019-2021 год" он составит 2 525 тенге (25 МРП – 63 125 тенге). Напомним, на совместном заседании палат Парламента 5 марта 2018 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил с 1 января 2019 года снизить налоговую нагрузку для казахстанцев с низким доходом. Глава государства для поддержки казахстанцев, получающих относительно низкую заработную плату, предложил с 1 января 2019 года снизить их налоговую нагрузку в десять раз и облагать их налогом в размере 1%. - Это будет делаться для тех, кто получает оплату труда менее 25-кратного размера минимального расчётного показателя в месяц, вы это знаете. При этом необходимо, чтобы высвобождаемые средства от такого снижения были направлены на увеличение оплаты их труда. В результате у не менее одной трети наёмных работников страны, а это более двух млн человек, вырастет заработная плата без увеличения нагрузки на работодателей, – сказал Нурсултан Назарбаев на совместном заседании палат Парламента.