Ищете решение для ванной комнаты, которое гарантированно позволит выйти за рамки привычного? Смело экспериментируйте с формами. Недаром считается, что интерьер, в котором есть запоминающиеся детали, не надоедает никогда. И также он вызывает исключительно положительные эмоции. Стена, оформленная с помощью плитки, складывающейся в сложный рисунок, стает центром композиции, и будет вызывать как ваше восхищение, так и восхищение всех гостей.Считаете, что вашей ванной комнате не хватает мягкости и изящества? Тогда обратите внимание на цветочный рисунок. Если использовать плитку с таким рисунком повсеместно, то это наверняка перегрузит интерьер. Поэтому не бросайтесь в крайности, и примените цветочный рисунок как акценты. Он освежит пространство, при этом ваша ванная комната будет выглядеть стильно и современно.Не хотите оформлять вашу ванную комнату по стандарту? И не нужно! Дизайнеры предлагать множество нестандартных решений, и вы можете ими воспользоваться. На пике популярности находится шестигранная плитка и плитка-чешуя. Цветовых решений множество, от нейтральных пастельных тонов до ярких разноцветных моделей.Краска и плитка чудесно сочетаются, и вы может убедиться в этом сами. Помните только, что краска должна подходить для использования во влажных условиях, и тогда покрытие прослужит не меньше, чем плитка. А эффект от такого сочетания будет свежим и неожиданным.Не хотите использовать стандартную гладкую плитку, и не знаете, чем ее заменить? Обратите внимание на рельефную плитку, которая прекрасно впишется в стиль арт-деко. Либо же ее можно использовать в качестве отдельный элементов. Например, вы можете оформить с помощью рельефной плитки одну из ниш.Если в доме есть дети, то они будут первыми, кто оценит оформление стен в форме пазлов. Впрочем, как показывает практика, взрослые также достаточно неравнодушны к такому оформлению. Если же подобрать соответствующие аксессуары под выбранную плитку, то бурный восторг от вашей ванной комнаты гарантирован. Подобные элементы помогают полностью изменить пространство, и зрительно расширить его даже в том случае, если у вас совсем маленькая ванная комната.Используйте сочетание керамогранита с имитацией дерева, чтобы создать стильное и изящное пространство. Результат будет выглядеть максимально объемно и интересно.Ищете бюджетное решение оживить даже самую стандартную ванную комнату? Оно существует. Достаточно использовать цветную затирку, с помощью которой даже скучный белый кафель засияет новыми гранями. Даже если вы скептически относитесь к таким решениям, результат вас не разочарует.