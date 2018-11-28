Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации акиматов на конец ноября текущего года по республике около 22 тысяч работодателей, где трудятся 427 тысяч человек, уже выразили готовность повысить заработную плату 225 тысяч работникам, из них 322 предприятия относятся к субъектам крупного предпринимательства, 627 – среднего, 20,9 тысяч малого предпринимательства. На указанных предприятиях средняя заработная плата низкооплачиваемых работников будет увеличена на 20%, с 47,2 тысячи до 60,1 тысячи тенге. Министерством проведен анализ заработных плат работников в разрезе регионов и отраслей экономики для определения низкооплачиваемых категорий работников. "Результаты анализа показали, что в стране имеются 64 753 юридических лиц с численностью более 477 066 человек, у которых заработная плата ниже 42,5 тысячи тенге. В 2 250 крупных предприятиях, где работают более 1 871 тысяча человек, 645 тысяч чел получают зарплату до 80 тысяч тенге, 176 тысяч человек – от 80-ти до 100 тысяч тенге, от 100 до 120 тысяч тенге получают 163 тысяч человек. Таким образом, до 1 млн работников крупных предприятий получают заработную плату ниже среднего размера заработной платы в целом по экономике", - объясняют в Министерстве труда и социальной защиты. В малом и среднем бизнесе заработную плату от 50 до 120 тысяч тенге получают около 2 млн работников. В нынешнем Послании народу страны Нурсултан Назарбаев поставил перед Правительством и акимами всех уровней ряд задач, от успешности реализации которых будет зависеть достижение главной цели – улучшение качества жизни и повышение доходов населения. В проект Закона РК "О республиканском бюджете на 2019 – 2021 годы", который в настоящее время находится в Мажилисе Парламента РК, подготовлены изменения по повышению размера минимальной заработной платы с 1 января 2019 года в 1,5 раза до 42,5 тысячи тенге. Также в Законе "О минимальных социальных стандартах" будет исключена норма, определяющая, что основой для установления минимального размера заработной платы является величина прожиточного минимума. В результате МЗП будет выполнять роль экономического регулятора, связанного с ростом экономики и производительности труда, также сохранит свою роль минимального стандарта оплаты труда. "Для работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в соответствии со ст. 105 Трудового кодекса оплата труда устанавливается в повышенном размере по сравнению с оплатой труда работников, занятых на работах с нормальными условиями труда, путем установления повышенных должностных окладов (ставок) или доплат, размер которых определяется коллективным договором или актом работодателя с учетом отраслевых коэффициентов, классифицирующих условия труда по степени вредности и опасности, определяемых отраслевым соглашением",- комментируют в пресс-службе. В целом по республике на сегодня действуют 22 отраслевых соглашения, из них в 8 содержатся повышающие отраслевые коэффициенты для работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда. (В горно-металлургической – 1,8; машиностроении –1,1-1,3; химической – 1,5; нефтегазовой – 1,8; строительной – 1,5; железнодорожной - 1,05-1,25; угольной промышленности - 1,7-4,0; в электроэнергетике – 2,0). Отраслевым соглашением предусматривается, что минимальный размер месячной тарифной ставки рабочего первого (наименьшего) разряда, занятого на вредных производствах, устанавливается работодателем путем умножения МЗП на повышающий отраслевой коэффициент. Соответственно, оплата труда 380 тысяч работников вредных производств повысится в связи с повышением МЗП. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.