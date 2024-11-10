Беспилотники атаковали Москву

Позже сообщалось о том, что в Раменском были сбиты еще два беспилотника, а в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна — восемь. Позднее мэр Сергей Собянин сообщил о дополнительных 20 сбитых дронах. Общее количество беспилотников, летевших в направлении Москвы и уничтоженных, на данный момент достигло 32.

Сергей Собянин, мэр Москвы, сообщил в своем Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны отразили атаку двух беспилотников, направлявшихся к российской столице, в Раменском городском округе Московской области. По предварительной информации, разрушений и пострадавших на месте падения обломков нет.

Позже сообщалось о том, что в Раменском были сбиты еще два беспилотника, а в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна — восемь. Позднее мэр Сергей Собянин сообщил о дополнительных 20 сбитых дронах. Общее количество беспилотников, летевших в направлении Москвы и уничтоженных, достигло 32.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате падения беспилотников в поселке Становое загорелись два жилых дома. Пострадала 52-летняя женщина, которая была госпитализирована с ожогами лица, шеи и рук и сейчас находится в реанимации в состоянии средней тяжести.

После происшествия полеты в московских аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский были временно приостановлены; рейсы принимает только аэропорт Внуково. Министерство обороны России также сообщает, что еще 23 беспилотника были сбиты или перехвачены над Брянской, Ростовской, Белгородской и Курской областями.



