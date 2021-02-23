Кроме своей бесполезности, проект к тому же оказался дорогим, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В этих местах нет ресторанов и банкетных залов. Что показал первый отчет оператора сотовой связи о массовом скоплении уральцев Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил руководитель мониторинговой группы Уральска Аслан Жармуханов, в настоящее время они не запрашивают данные по тепловой карте о массовом скоплении уральцев у операторов сотовой связи. - Можно сказать, что мы свернули проект, потому что эффекта нет от их данных. И потом мы не будем покупать данные за такие большие суммы. Этот не целесообразно. Толку нет, - отметил Аслан Жармуханов.- Мы лишь один раз запрашивали, промониторили, нас это устроило. Также Аслан Жармуханов заявил, что в последнее время им не сообщают о проведенных свадьбах. - За последнюю неделю нарушений выявлено не было, - заключил он. Напомним, мониторинговая группа Уральска распространила информацию о том, что о массовом скоплении уральцев им станет известно при помощи операторов мобильной связи. Переговоры с операторами велись с прошлого года. Первый отчет по тепловым картам мониторинговая группа получила 28 января от оператора сотовой связи "Ксел", однако попытка выявить нарушения не увенчалась успехом. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.