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Социум

Безработные Уральска больше всего хотят открыть пекарню

Иллюстративное фото с сайта www.justmedia.ru Сегодня, 26 мая, комиссия при акимате Уральска рассматривает проекты претендентов на участие в программе "Дорожная карта занятости - 2020". С начала года городской отдел занятости и социальных программ собирал заявки от желающих поучаствовать в госпрорамме "Дорожная карта занятости - 2020" и открыть свое дело. Всего в отдел обратилось около 200 человек, однако после проверок на платежеспособность и жизнеспособность самого проекта к рассмотрению осталось 23 проекта на сумму около 67 млн тенге. По словам руководителя данного отдела Ануарбека КАБАШЕВА,
Анэль Кайнеденова
Безработные Уральска больше всего хотят открыть пекарню
Иллюстративное фото с сайта www.justmedia.ru
Иллюстративное фото с сайта www.justmedia.ru
 Иллюстративное фото с сайта www.justmedia.ru Сегодня, 26 мая, комиссия при акимате Уральска рассматривает проекты претендентов на участие в программе "Дорожная карта занятости - 2020". С начала года городской отдел занятости и социальных программ собирал заявки от желающих поучаствовать в госпрорамме "Дорожная карта занятости - 2020" и открыть свое дело. Всего в отдел обратилось около 200 человек, однако после проверок на платежеспособность и жизнеспособность самого проекта к рассмотрению осталось 23 проекта на сумму около 67 млн тенге. По словам руководителя данного отдела Ануарбека КАБАШЕВА, в этом году в Уральске на программу выделено 65 млн тенге. - Сегодня участники сами представят свой проект комиссии, - рассказал Ануарбек КАБАШЕВ. - Расскажут о нем, ответят на вопросы членов комиссии. Из 23 участников 17 человек - безработные и 6 - предприниматели. Большую активность проявили жители поселка Зачаганск. На государственные деньги уральцы хотят открыть обувную мастерскую, ателье, автомойку, цеха по производству керамзитоблока и металлоизделий, а также заниматься сельским хозяйством и теплицей. Но больше заявок поступило от желающих открыть свою хлебопекарню - аж 5 заявок. - Я хочу открыть свой цех по производству металлических изделий, - рассказал один из участников госпрограммы безработный инвалид 2 группы Руслан РАКИШЕВ. - Летом я хочу изготавливать узоры на металлические ворота, а зимой - металлические двери. Члены комиссии поинтересовались, уверен ли он, что его продукция будет в спросе, на что РАКИШЕВ ответил утвердительно. - Только в Зачаганске несколько сотен частных домов, - рассказал Руслан РАКИШЕВ. - Деньги мне нужны только на оборудование, которое я уже нашел в городе Екатеринбург Российской Федерации, сварку и сырье я куплю здесь. На оборудовании буду работать сам, мне нужны только два специалиста-сварщика. Альбине МУКАШЕВОЙ всего 20 лет. Она окончила училище по специальности швея. Теперь хочет открыть в поселке Деркул свое ателье. После того как каждый участник защитит свой проект, члены комиссии примут решение - одобрять его или нет. В случае, если не все проекты будут одобрены и от выделенной на реализацию программы сумму останутся средства, то они вновь начнут принимать новые заявки. Напомним, по условиям программы "Дорожная карта занятости - 2020" участником может стать любой желающий, даже безработные и инвалиды. Они должны представить комиссии проект, защитить его. Далее комиссия решает одобрять проект или нет. Кстати, сумма не должна превышать трех миллионов тенге. Средства выдаются на возвратной основе под залог, а на первые полтора года им предоставляются "каникулы", то есть ничего выплачивать не придется.
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