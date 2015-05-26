Безработные Уральска больше всего хотят открыть пекарню

Иллюстративное фото с сайта www.justmedia.ru Сегодня, 26 мая, комиссия при акимате Уральска рассматривает проекты претендентов на участие в программе "Дорожная карта занятости - 2020". С начала года городской отдел занятости и социальных программ собирал заявки от желающих поучаствовать в госпрорамме "Дорожная карта занятости - 2020" и открыть свое дело. Всего в отдел обратилось около 200 человек, однако после проверок на платежеспособность и жизнеспособность самого проекта к рассмотрению осталось 23 проекта на сумму около 67 млн тенге. По словам руководителя данного отдела Ануарбека КАБАШЕВА,