Библиотеки вузов ЗКО и Самарской области будут обмениваться электронными книгами

В Уральске проходит международная научно-практическая конференция руководителей и ведущих специалистов библиотек высших учебных заведений. Основная цель конференции — это налаживание нового формата сотрудничества между библиотеками, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На сегодняшний день библиотеки высших учебных заведений являются самыми развитыми и в них отмечается высокая посещаемость читателей. Основное преимущество таких библиотек современная оснащенность. То есть для студентов созданы все условия. Они могут воспользоваться книгами как в бумажном формате, так и в электронном. - В