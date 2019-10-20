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Социум

Библиотеки вузов ЗКО и Самарской области будут обмениваться электронными книгами

В Уральске проходит международная научно-практическая конференция руководителей и ведущих специалистов библиотек высших учебных заведений. Основная цель конференции — это налаживание нового формата сотрудничества между библиотеками, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На сегодняшний день библиотеки высших учебных заведений являются самыми развитыми и в них отмечается высокая посещаемость читателей. Основное преимущество таких библиотек современная оснащенность. То есть для студентов созданы все условия. Они могут воспользоваться книгами как в бумажном формате, так и в электронном. - В
gorod
Библиотеки вузов ЗКО и Самарской области будут обмениваться электронными книгами
В Уральске проходит международная научно-практическая конференция руководителей и ведущих специалистов библиотек высших учебных заведений. Основная цель конференции — это налаживание нового формата сотрудничества между библиотеками, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
На сегодняшний день библиотеки высших учебных заведений являются самыми развитыми и в них отмечается высокая посещаемость читателей. Основное преимущество таких библиотек современная оснащенность. То есть для студентов созданы все условия. Они могут воспользоваться книгами как в бумажном формате, так и в электронном. - В конференции принимают участие специалисты и заведующие библиотек нашего региона, а также представители библиотечной системы из Российской Федерации. Гости встречи отмечают, что их студенты чаще всего используют ресурсы библиотек именно в электронном формате, потому как для них это наиболее простой и удобный способ получения информации, — рассказала директор республиканской научной библиотеке МОН РК Айман Насырова. - В наших библиотеках при вузах давно внедрена система электронных книг. Это намного удобнее для студентов — сидя дома выбрать необходимый ресурс нежели идти за книгой в библиотеку, — пояснила директор центра подготовки ресурсов научной библиотеки Тольяттинского государственного университета Елена Климова. По словам участников, библиотеки должны на постоянной основе сотрудничать друг с другом, при чем не только внутри региона и страны, но также и с соседними областями Российской Федерации. По итогам конференции будут приняты практические рекомендации, реализация которых будет способствовать созданию качественно новой инновационной модели развития современной цифровой библиотеки вуза, позволит повысить эффективность учебно-воспитательного и научно-исследовательского процессов университетов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА
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