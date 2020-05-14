Директор ТОО "Строй Сервис Плюс" Андрей Феклистов рассказал, что они занимаются реализацией строительных материалов и у них есть два магазина: «Герметик Центр» в Уральске и «Строй Центр» в Аксае. – Этот нелегкий период создал большие проблемы для нашего бизнеса. После заключения санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева наступил такой момент, когда закрылись все строительные торговые точки, которые оптом закупались у нас. Недолго думая, мы наладили онлайн–торговлю, осуществляли доставку товаров до двери клиента. Хочу сказать, что у нас это хорошо получилось. Конечно, услуга была платная, порою нам в этом помогали таксисты. Объясню почему. Однажды нам позвонила женщина и заказала ведро краски и две пачки обойного клея. Живет она в районе старого аэропорта. Вы только представьте, у нас на доставке работал большегруз, и ехать ему с одного конца города на другой совсем не выгодно. Тут мы обращались к услугам таксистов. Нужно найти правильный подход, иначе можно понести убытки. А так клиент доволен, мы счастливы, – говорит Андрей Феклистов.Бизнесмен отметил, что во время карантина они успели открыть новое производство – стали шить защитные маски, и создали 33 новых рабочих места. В день они производили до трех тысяч масок. – Стоимость многоразовых масок была разная: максимальная – 180 тенге, а так все зависело от объема, если брали большую партию, то мы продавали их по 150 тенге за штуку. Иногда сотрудникам нашей фирмы приходилось развозить их на своих собственных автомобилях. Однако и из–за этого возникало немало сложностей. Был такой момент, когда сотрудники дорожной полиции останавливали нашего работника и уже грозили штрафом. Жаль, что в этой системе многие даже не выслушивают и не задумываются, зачем человек едет и какую работу он выполняет. Пришлось ехать на место мне и 45 минут объяснять, что это необходимость во время карантина доставить средства индивидуальной защиты на одно из производств города. Ведь это позитивное и созидательное намерение. Радует, что все же до сотрудника дошло, что это может быть исключением, – отметил бизнесмен. Также предприниматель говорит, что были проблемы и с обновлением списка в базе на передвижение его сотрудников.Андрей Михайлович рассказывает, что во время карантина пришлось всех сотрудников обеспечить средствами индивидуальной защиты, однако находились и те, которые даже просили защитные костюмы, которые надевают санитарные врачи. – Звонит мне наш продавец из магазина в Аксае и просит выдать костюм, чтобы ходить на работу. Это как надо было запугать человека, чтобы он был готов так одеться?! Наверное, это все сказывается, потому что в основном в соцсетях и на страницах печати был только один негатив, – отметил предприниматель. Он пояснил, что усиление карантина стало для них новым испытанием. – Произошло падение спроса на маски. Мы успели сшить 15 тысяч масок, которые пока не можем продать, а ведь нам нужно платить зарплату людям. Но ничего, мы справимся. Производство масок мы временно остановили. У нас уже готов новый проект, по которому совсем скоро мы начнем работать. Снова попробуем себя в чем–то новом, – сказал бизнесмен. По его словам, помощь от государства они еще не почувствовали. – Мы не мелкие предприниматели, которых освободили от налогов. И мы пришли к решению, что нет смысла оттягивать оплату налогов. Может быть, для кого–то это выгодно и хорошо, но не для нас. Конечно, в такой кризис это нелегко, но мы платим все налоги вовремя, как положено. Послабление по оплате НДС также нас не коснулось. Единственная помощь для моих сотрудников – это социальная выплата в размере 42500 тенге. Я считаю, что это очень мало. Заплатили хотя бы 85000 тенге каждому гражданину нашей страны. Потому что многие снимают квартиры и платят комуслуги, – отметил Андрей Михайлович. – Я понимаю, что в условиях падения мировых цен на нефть, бюджет страны сильно страдает. При этом частный бизнес является основным работодателем в стране. А это значит, что каждый собственник бизнеса заботится о своих сотрудниках и их благополучии. Мы со своей стороны регулярно пополняем бюджет налоговыми отчислениями. Освобождение от налогов по фонду оплаты труда получило ограниченное количество отраслей. Даже наша компания в него не попала. Сейчас настал момент, когда бизнесу нужна конкретная помощь от государства.18 апреля в городе закрыли все продовольственные рынки. – У меня есть два рынка: это рынки «Калау» и "Акжол", расположенные в районе железнодорожного вокзала. После постановления санврача ЗКО, нам пришлось их закрыть. Кризис толкает к чему–то новому, теперь мы решили их объединить в один, а площадь рынка «Калау» использовать как склад для продовольствия, тем более для этого там есть все необходимое оборудование. Хочу сказать, что из–за карантина очень многие пострадали финансово, и малый бизнес несет очень большие убытки и ощутимые потери. Продавцы нашего рынка все это время твердят «быстрее бы выйти на работу». Предложение продавать из–под полы никто еще не озвучивал. Хочу отметить, что другие рынки торгуют незаконно, туда заезжают машины, заходят люди с авоськами, я не думаю, что это оптовики. Мы должны выполнять постановление, закон для всех един, – говорит директор рынка "Акжол" Алиби Уразов.Предприниматель рассказал, что после кризиса восстанавливаться им придется до конца года. Убытки за время карантина составили около 10 миллионов тенге. – Я даже не могу сказать, сколько потеряют сами продавцы. Только взять во внимание ущерб непродовольственных точек, ведь люди брали кредиты и закупали вещи на продажу, тем более на весну. Как им быть теперь? Сейчас уже всем нужны летние вещи. В будущем планируем переориентировать рынок полностью под продовольствие. Непродовольственные точки будут потихонечку отмирать. Если помните, в своем выступлении Нурсултан Назарбаев сказал, что скоро люди будут заказывать вещи онлайн, через интернет. Хочу отметить, что те, кто занимался онлайн–продажей, они были на коне, – говорит Алиби Уразов. – Естественно, администрация рынка пойдет на встречу, мы тоже пересмотрим с арендной платой, чтобы люди вышли и не потеряли то, что есть. Мы идем навстречу людям, но нам навстречу никто не пошел, кроме банков. Сейчас приостановили выплату своих кредитов. Ведь на постройку двух рынков мы брали кредиты в свое время, естественно их надо выплачивать. Коммунальные услуги платим в прежнем режиме. Алиби Уразов считает, что можно было оказать помощь бизнесу во время карантина, просубсидировав кредиты. – Не пролонгировать, не дать отсрочку, а именно просубсидировать. Думаю, мы станем свидетелем банкротства очень многих предприятий, не все выдержат такого испытания, – отметил Алиби Уразов.Бизнесмен высказался и по поводу пышных тоев. – Мы все казахстанцы любим большие тои, но с этим нужно заканчивать. Нужно жить по–европейски, они не гонятся за одеждами и айфонами последних моделей. У них нет жажды потребления всего этого. Характер нищего человека - когда ты зависишь не от себя, а от мнения чужого человека. Мне кажется, это неправильно. Думаю, сейчас люди переоценили свои ценности, за эти два месяца, и хорошо было бы, если они пришли к правильному решению, – отметил он. Алиби Уразов считает, что после карантина начет расти спрос на продовольственные товары. – Люди поняли, что оказывается самое необходимое для человека – еда. Президент Касым–Жомарт Токаев сказал, что карантин продлится до 11 мая, и мы надеемся, что все это скоро закончится.Журналисты «МГ» поговорили с продавцами вещевых бутиков. Девушка по имени Аида занимается продажей вещей уже не первый год, и как только пришлось закрыть бутик, они перешли на онлайн–доставку. – Скажу честно, торговля замерла. Многие считают, что мы наоборот смогли заработать на этом, разбогатели, я хочу развеять все мифы и сказать, что лично наш бутик почти разорен. Все деньги мы вкладываем в оборот, то есть в товар. До карантина мы позаботились и накупили для своих клиентов очень много вещей из новомодной коллекции весна–осень. В один прекрасный день границы закрыли, объявили карантин, люди не то что перестали покупать вещи, они едой не могли себя обеспечить. Лично у нас продажа сократилась на 90–95%. До карантина онлайн–доставкой никто и не пользовался, потому что для многих важно пощупать, примерить. А тут, получается, покупаешь кота в мешке, – говорит Аида. – Да я и сама бы не согласилась купить себе платье с картинки, все мы разные по комплекции и подобрать нужный размер и нужную длину по фото очень сложно. Теперь у нас осталась куча не распроданного товара, а купить вещи на лето – нет денег. Что мы будем делать дальше, я даже не представляю.Руководитель пресс–службы палаты предпринимателей ЗКО Айгуль Логашкина сообщила, что за время карантина к ним обратились за помощью около 775 бизнесменов, а в день консультируются сотни предпринимателей. – Все просили помощи в налоговом послаблении, отсрочке по кредитам и оплате за аренду, также отсрочке по коммунальным платежам. Директору палаты предпринимателей и директорам районных филиалов приходилось выезжать на блокпосты, чтобы регулировать некоторые вопросы, к примеру, обеспечивать беспрепятственный проезд тем, кто занимается посевной. Работали очень слаженно, – отметила Айгуль Логашкина. К слову, палата предпринимателей ЗКО в индивидуальном порядке рассматривает обращения субъектов малого и среднего бизнеса, касающиеся задолженности по коммунальным услугам. – Так, на сегодня ТОО «БатысЭнергоРесурсы» удовлетворило все 37 поступивших обращений. Такая же ситуация по АО "Жайыктеплоэнерго", куда направлено 6 заявлений от предпринимателей. Пошли навстречу бизнесу и в ЗКОФ АО «КазТрансГаз Аймак», где из 36 обращений удовлетворено 35. В ТОО "Батыс су арнасы" положительно рассмотрены все 4 поступивших обращения. Работа в данном направлении продолжается, – рассказала Айгуль Логашкина. Между тем субъектам бизнеса ЗКО на 70 миллионов тенге предоставлена отсрочка по оплате коммунальных платежей. Режим ЧП и угроза распространения коронавируса все же негативно отразились на финансовом положении субъектов предпринимательства. Чтобы поддержать друг друга в такой непростой ситуации, владельцы крупных торговых объектов снизили, а то и вовсе отказались от арендной платы. В числе таких владелец ТРК "City Center". Это один из крупных торгово–развлекательных центров в Уральске. Его площадь составляет 52 000 кв. метров. В связи с простоем из–за режима ЧП и карантина 390 арендаторам предоставлены так называемые каникулы. – После вынесения постановления у нас кроме продовольственного магазина ‘‘Суровский’’, аптек и оптик, другие бутики все закрыты. С арендаторов, которые закрыты и не функционируют на период ЧП, арендная плата взиматься не будет. Такое решение принято генеральным директором, – рассказала заместитель генерального директора ТОО «ПСП «Серик» Татьяна Трифонова.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.