В общей сложности, в весенний призыв из Атырауской области должны призвать 662 новобранца. Ранее, до введения режима ЧП, из региона 35 призывников отправились служить в Пограничные войска КНБ РК. С 20 мая из региона в Вооруженные силы РК будут направлены в общей сложности 165 новобранцев. Ожидается, что в период с 20 по 30 мая в вооруженные силы направят 95 призывников, в пограничную службу – 22 человек, в республиканскую гвардию «Улан» - 48 новобранцев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.