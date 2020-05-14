Иллюстративное фото из архива "МГ" На автопереходе на границе с РФ на посту "Таскала" при проведении бесконтактной термометрии жалоб не было. Согласно алгоритму, была вызвана скорая помощь эпидемиологами СКП, госпитализированы в карантинный стационар. Также коронавирусная инфекция обнаружена у медицинского работника 1984 года рождения. В связи с контактом с ранее выявленным больным она была госпитализирована в карантинный стационар и взяты пробы на лабораторные исследования. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19, перегоспитализированы в областную инфекционную больницу. Выявлены лица, контактировавшие с больными, взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. По состоянию на 14 мая в области выявлено 272 человека с инфекцией COVID-19.