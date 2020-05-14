Пятеро из них  являются жителями Туркестанской области, они работали в Российской Федерации, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО коронавирус выявили у иностранцев, занимающихся грузоперевозками Иллюстративное фото из архива "МГ" На автопереходе на границе с РФ на посту "Таскала" при проведении бесконтактной термометрии жалоб не было. Согласно алгоритму, была вызвана скорая помощь эпидемиологами СКП, госпитализированы в карантинный стационар. Также коронавирусная инфекция обнаружена у медицинского работника 1984 года рождения. В связи с контактом с ранее выявленным больным она была госпитализирована в карантинный стационар и взяты пробы на лабораторные исследования. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19, перегоспитализированы в областную инфекционную больницу. Выявлены лица, контактировавшие с больными, взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. По состоянию на 14 мая в области выявлено 272 человека с инфекцией COVID-19.
Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 14 мая число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 5571, вылечились 2408 человека, умерли - 32. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. 27 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал заявление, в котором говорится, что режим ЧП продлен в Казахстане до 11 мая. 11 мая режим ЧП в Казахстане был отменен. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.