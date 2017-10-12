Как рассказал владелец КХ «Доценко» Анатолий ДОЦЕНКО, в его хозяйстве имеется около пяти тысяч гектаров посевов и еще крупно-рогатый скот молочного направления, а также бараны, лошади, свиньи и птицы. - В нашей области мало кто занимается разведением крупно-рогатого скота молочного направления. Потому что это очень тяжелый труд. Во-первых, нужно обеспечить полноценным питанием животных для хорошего удоя. Потом содержать дополнительных рабочих, доярки и т.д. Потом после удоя нужно необходимо иметь оборудование для охлаждения молока, что немаловажно в сельском хозяйстве. Я считаю, что в нашей области катастрофически не хватает натурального молока. На самом деле люди забыли этот настоящий вкус. Наша фирма работает не первый год с переработчиком молочной продукции «Жастык», который находится в городе Уральск, - рассказал Анатолий. – Также в хозяйстве более 300 баранов Романовской и Эдильбайской породы. Мясо мы реализуем прямо с фермы. У нас скупают его мясники. Да и времени нет куда-то возить его. Люди сами готовы приезжать за продукцией. Бойни у нас своей нет и в ближайшем будущем не планируем устанавливать, потому что это требует огромных капиталовложений. Лошадей держу только для того, чтобы пасти скот. Ферма КХ «Доценко» расположена в Большом Чагане, а поля - в Кушумском сельском округе Зеленовского района. - У меня работает 21 человек. Все официально устроены и за всех как положено плачу страховки. Мне помогают жена и сын. Все время я посвящаю своему хозяйству. И меня нет такого понятия рабочий день, потому что я тружусь круглыми сутками. Очень большая ответственность. И потом в этом деле один день кормит год. Все должно быть строго по графику, по-другому тут никак, - рассказал Анатолий ДОЦЕНКО.