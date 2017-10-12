Депутаты городского маслихата 11 октября осмотрели дороги в поселке Желаево. В этом году в селе Желаево было заасфальтировано три улицы - Трудовая, Агрегатная и Курганная. Их ремонт был начат 11 июня, сдали объект уже 14 сентября. Местные жители до сих пор не могут поверить, что отныне ходить и ездить будут по асфальту. - Молодцы, что быстро сделали. До этого я 20 лет возил сюда, что попало, чтоб дорога была, здесь колея выше колен была, только на тракторах ездили, а сейчас все хорошо. И дети могут покататься на велосипедах, - говорит житель п. Желаево Сергей НЕДОБИТКИН. Избранники народа прошлись вдоль дороги и отметили, что асфальт, действительно, хорошо закатан. Только вот не прошло и месяца с момента сдачи объекта, как местные жители «отколупали» кусок асфальта. Выяснилось, что дорожники случайно закатали под асфальт колодец. Люди не стали выяснять причины, взяли лом, лопату и принялись за дело. - Они должны привести свой колодец в порядок, потому что оттуда вода идет в их дома, это их колодец. Вообще во время проведения работ для нас проблему создавали колодцы, но некоторые жильцы поддержали нас, за свои деньги они все переделали, или заключали с подрядчиками договора, чтобы те привели в порядок эти колодцы, - рассказал аким Желаевского сельского округа Тимур АШИГАЛИЕВ. На асфальтирование трех улиц в Желаево было выделено порядка ста миллионов тенге. - Подрядчиками выступило ТОО «ДСК Приоритет» они сдали объекты вовремя, жители рады, что им дорогу построили, что тротуары есть теперь. Качество нас устраивает, есть некоторые недочеты, но подрядчик дает пять лет гарантии, поэтому будет устранять, - заявил депутат городского маслихата Турарбек ТЛЕМИСОВ. Напомним, раннее депутаты проконтролировали ремонт дворов в Уральске. Благоустройство двора по улице Жексенбаева, 78 избранников народа не впечатлило. Вопросов по качеству ремонта было много, только вот задать их было некому, представителей подрядной организации «РемСтройБыт», которая выполняла ремонт, на месте не оказалось. По периметру двора удалось насчитать 24 скамейки, только вот подход к ним затруднен, особенно для пенсионеров и мамочек с колясками. Жители двора проведенным ремонтом остались также недовольны.