При досмотре в багажнике автомобиля марки "Дэо Нексия" была обнаружена расчлененная туша коровы. Со слов задержанных, корову они увидели по пути в населенный пункт Жалгансай, решили зарезать животное в степи, а мясо реализовать на рынке. - Подозрительный автомобиль был остановлен сотрудниками ДВД 12 октября около 9 часов вечера. В салоне находилось трое граждан Узбекистана. По словам задержанных, двое из них работают мясниками на одном из скотных рынков, автомобиль принадлежит брату одного из рабочих, - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области. В настоящее время трое парней задержаны, начато досудебное расследование по статье 1 УК РК - "Кража". Дело было передано в Махамбетский РОВД. Задержанные водворены в ИВС.