Чугунная крышка весит около 15 килограммов. В пункте приема металла за нее можно выручить до 20 тысяч тенге. - Мы стараемся оперативно закрыть открытые люки. Они представляют опасность для окружающих. Обращаемся к горожанам, чтобы содействовали в розыске преступников, - заявил и.о главного инженера ТОО "Батыс Су Арнасы" Аян ИЛЬЯСОВ. Сейчас руководство ТОО "Батыс су арнасы"направило представление в органы внутренних дел с просьбой усилить работу по раскрытию краж металла. В местной полицейской службе заявили, что в городе официально насчитывается 17 пунктов по приему металла. Сейчас по ним проводится работа с привлечением участковых, сотрудников прокуратуры и департамента госдоходов. - В социальных сетях появляются свидетельства краж металла. Люди фотографируют открытые люки. С начала года мы зарегистрировали 58 таких фактов. Но процент раскрываемости по этим видам преступлений не превышает 50%. В этом году мы завели уголовное дело по факту занятия незаконной предпринимательской деятельностью. Оно направлено в департамент госдоходов, - сообщил начальник МПС УВД г. Уральска Муслим Джардемов. Кроме этого с начала года полицейские оштрафовали 8 человек за незаконный прием металла.