Во время проверки, проведенной сотрудниками Кызылкогонского РОВД, установлено, что документы средней школы им. Б.Аманшина оформлены не должным образом. В бумагах отсутствовали соотвествующие требования и положения. - В суде директор школы частично признала свою невнимательность к работе. Постановлением суда руководитель учебного заведения признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.149 КоАП РК. Директору назначено наказание в виде штрафа в размере 158 830 тенге, - сообщили в пресс-службе Кызылкогинского районного суда Атырауской области.