За ненадлежащее исполнение антитеррористической защищенности учебного заведения в административном порядке наказали директора сельской школы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Во время проверки, проведенной сотрудниками Кызылкогонского  РОВД, установлено, что документы средней школы им. Б.Аманшина оформлены не должным образом. В бумагах отсутствовали соотвествующие требования  и положения. - В суде директор школы частично признала свою невнимательность к  работе. Постановлением суда руководитель учебного заведения  признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.149 КоАП РК. Директору назначено наказание в виде штрафа в размере 158 830 тенге, - сообщили в пресс-службе Кызылкогинского районного суда Атырауской области. Ерлан ОМАРОВ