Так, согласно статистическим данным на 1 октября 2017 года в республике по сравнению с аналогичной датой прошлого года во всех категориях хозяйств наблюдается рост поголовья: лошадей на 7,7% и составила 2445,3 тыс. голов, крупного рогатого скота на 4% и 7104,4 тыс. голов; верблюдов – на 7,8% и 195,3 тыс. голов; овец – 0,7% и 18,3 млн. голов; птицы – на 7,9% и 41,9 млн. голов; свиней – на 2% и 955,5 тыс. голов. Производство мяса в убойном весе составило 688,3 тыс. тонн, это на 5,7% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Производство коровьего молока увеличилось на 2,8% и составило 4409,4 тыс. тонн, производство куриных яиц увеличилось на 4,8% и составило 3774,8 млн. штук. Если перейти к вопросам субсидирования развития животноводства, то ситуация выглядит следующим образом: на текущий год по республике в местных бюджетах предусмотрено 58,8 млрд. тенге, в том числе на племенное животноводство – 32,5 млрд. тенге и на повышение продуктивности – 26,3 млрд. тенге. Из них на настоящее время освоено 35,7 млрд. тенге или 60%. Кроме того, основным способом повышения продуктивности сельхозживотных является полноценное кормление. Сейчас Министерством разрабатываются Карты развития АПК. Одним из направлений является кормопроизводство. Так, в рамках Карты кормопроизводства проводится оценка текущего состояния кормового производства и определяется обеспеченность в кормах в в разрезе областей. Таким образом, за счет полноценного кормления сельхозживотных, производство продукции животноводства увеличится до 21%, в том числе в молочном животноводстве до 19%. Вместе с тем для развития кормопроизводства предусмотрены следующие стимулирующие меры – субсидирование на 1 гектар однолетних и многолетних трав; субсидирование закупа миницехов по производству концентрированных и комбинированных кормов, закуп АО «НК «Продкорпорация» ячменя для внутренних нужд.