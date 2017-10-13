Как выяснилось, 12 октября в районе п. Круглоозерное горела сухая трава, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию "МГ" звонили жители Зачаганска. По их словам, в ночь на 13 октября, и утром из-за дыма ничего не было видно. -  Всю ночь смог был такой, что невозможно открыть окна. Утром проснулись, так в окно ничего не видно от дыма. Что случилось, непонятно. Мы подумали, что горят камыши, или опять подожгли свалку. Сколько это может продолжаться, - говорит жительница района Жазира Алия. Однако в пресс-службе ДЧС сообщили, что 12 октября в районе п. Круглоозерное горела сухая трава. - Сообщение о пожаре поступило на пульт центрального пункта пожарной связи службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ЗКО поступило 12 октября в 13.16, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. - К месту вызова незамедлительно были направлены силы и средства пожарной части № 7. Дополнительно к месту пожара были направлены силы и средства СПЧ № 5 в составе 2 единиц техники и 8 человек личного состава, так как создалась угроза распространения огня. По сообщению пресс-службы, пожар в 19.20 был локализован, а в 20.30 - ликвидирован. В результате пожара огнем уничтожены сухая трава на площади 4 гектаров и 1 гектар леса. - В тушении было задействовано 3 единицы техники и 24 человека личного состава, 9 человек и 1 единица техники из состава Уральского государственного учреждения по охране лесов и животного мира, 1 единица техники и 5 человек из состава добровольных противопожарных формирований, - пояснили в ДЧС ЗКО. Напомним, 10 октября горела Переволочная роща. Пожар не могли потушить сутки. Жители центральной части города и районов Хлебозавода и Омеги также жаловались на сильный смог.