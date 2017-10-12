В акимате г.Уральск уверяют, что замеры сделаны и в ближайшее время в доме Трушкиных установят новые окна, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Дом Татьяны ТРУШКИНОЙ сгорел 28 сентября. В момент пожара она с двумя внуками находилась дома и успела спастись. После пожара от дома остались лишь выгоревшие стены. После случившегося 30 сентября аким Уральска Мурат МУКАЕВ посетил погорельцев и пообещал помочь с ремонтом. - После пожара нам люди хорошо помогли. Кто-то привез стройматериалы, кто-то одежду, продукты, а некоторые даже дали денег. К нам приезжал аким и после него еще раз приезжали замерили окна и пообещали их заменить, но уже холода наступают и пока помощи от них не было. Но ничего, мы почистили окна, и пока так пойдет, - рассказывает пенсионерка. - Дочка приехала с вахты и сейчас мы своими силами делаем ремонт. Однако в городском акимате отметили, что маслихат оказал погорельцам помощь и закупили стройматериалы. - Через пару дней будут готовы новые окна, которые установят в доме Трушкиных, - отметили в акимате.  