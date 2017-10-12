По данным сайта www.krisha.kz самая дорогая квартира в Атырау стоит почти 200 миллионов тенге. Такую сумму хозяева просят за 4-комнатную квартиру улучшенной планировки площадью 195 кв. м, расположенную на 8 этаже 16-этажного элитного дома в ЖК "Кулагер Жайык" на берегу реки Урал. На втором месте расположилась 5-комнатная квартира стоимостью 110 миллионов тенге. Апартаменты расположены в элитном жилом комплексе "Ривер Клаб" общей площадью 355 кв. м. Жилой дом стоит также на берегу р.Урал и находится районе парка "Победы". На территории дома имеется теннисный корт, футбольная площадка, фитнес-зал и детская площадка. Территория комплекса охраняется круглосуточно. Третью строчку рейтинга занимает 5-комнатная квартира стоимостью 110 миллионов тенге общей площадью 200 кв м. Апартаменты расположены на 3 этаже 9-этажного дома, имеют несколько балконов и лоджий. Дом расположен в самом центре города, в районе Драматического театра. На четвертом месте 6-комнатная квартира стоимостью 95 миллионов тенге, расположенная на 1 этаже элитного ЖК "Кулагер Жайык". Общая площадь жилого помещения - 260 кв. м, имеется бронированная дверь и евроремонт. Завершает рейтинг самых дорогих апартаментов в Атырау 4-комнатная квартира общей площадью 105 кв. м, расположенная в элитном ЖК "4 Батыра" на 3 этаже. В доме имеется евроремонт, частично мебель, охрана и видеонаблюдение. Рейтинг был составлен по данным за последние 5 дней. Всего на сайте о продаже квартир в Атырау опубликовано 884 объявления.