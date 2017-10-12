Наталью ТЕОКИНУ уже обследовали медики в центре адаптации для лиц без определенного места жительства, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как сообщили в акимате города Уральск, Наталью ТЕОКИНУ, которая проживала в лесу на пресечении улиц Пугачева и Чагано-Набережной, перевезли в центра адаптации для лиц без определенного места жительства. - Там женщину накормили, предоставили ей место и чистые вещи. Кроме того, она была обследована медиками. Сейчас с ней работают психологи, - отметили в акимате города Уральск. Напомним, Наталья ТЕОКИНА полгода живет в лесу. У женщины сгорел дом, ее дочь уехала в Россию. Бездомная соорудила шалаш из картона и целлофана, где теперь ночует. Купается и стирает она в речке. Позже к ней отправились сотрудники отдела занятости и социальных программ, которые предложили бабушке переехать в центр адаптации для бездомных. Фото предоставлено акиматом города Уральск