Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал председатель совета по этике департамента агенства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции ЗКО Болат ИСКАКОВ, в отношении заместителя руководителя отдела образования города Уральск Жанны САХИПКЕРЕЕВОЙ по факту нарушения закона РК «О государственной службе Республики Казахстан» было принято решение о направлении в адрес руководителя отдела рекомендаций о наложении на Сахипкерееву дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. Как выяснилось, замруководителя городского отдела образования в августе 2017 года, проводя конкурс на поставку учебников, нарушила закон о государственных закупках и на нее был наложен штраф в размере 214 тысяч тенге. - После наложения штрафа Сахипкереева удержала с премий сотрудников по 10 тысяч тенге. Позже в отношении нее было возбуждено дело за незаконные сборы денег с сотрудников отдела. Однако при допросе, все сотрудники отдела образования заявили, что добровольно сдали деньги своему руководителю, - сообщили на заседании совета по этике.