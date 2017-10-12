Как получить денежные средства с баланса: 1. Обратиться в любое отделение АО «Казпочта» к Оператору для проведения операции по снятию наличных денег с баланса мобильного номера Activ; 2. Предъявить удостоверение личности и сообщить номер телефона, с баланса которого будут сниматься денежные средства; 3. Получить SMS с кодом подтверждения на этот номер телефона с короткого номера «mobiMoney»; 4. Сообщить код подтверждения и сумму для снятия Оператору отделения АО «Казпочта»; 5. Получить наличные денежные средства после проверки Оператором кода подтверждения.

Детальное описание услуги приведено на платежном сервисе mobimoney.kz.

- Возможность снимать денежные средства в любом из казахстанских отделений АО «Казпочта» еще больше упростит для наших абонентов их повседневную жизнь. Мы рады стратегическому партнерству с АО «Казпочта», которое способствует массовой доступности казахстанцам высокотехнологичных цифровых решений в области мобильных финансовых услуг. Это особенно важно, поскольку отделения АО «Казпочта» есть даже в отдаленных населенных пунктах Казахстана. Запуск этого сервиса открывает совершенно новые возможности для наших абонентов, ведь теперь баланс может быть использован не только для оплаты за мобильную связь, но и для решения других ежедневных забот клиентов. Мы продолжаем уделять особое внимание разработке инновационных продуктов, чтобы сохранить лидирующие позиции на благо наших клиентов, - прокомментировал. Компания «Кселл» активно развивает мобильные финансовые сервисы для массового рынка с 2015 года. В настоящее время абонентам компании доступна покупка с баланса мобильных номеров билетов на различные развлекательные мероприятия, оплата за парковку и проезд в общественном транспорте в Алматы. Через портал mobiMoney можно приобретать товары, оплачивать услуги, делать платежи за онлайн-игры и многое другое. - Сегодня «Казпочта» предоставляет населению страны не только почтовые и агентские услуги, но и финансовые, наряду с банками второго уровня. Мы имеем самую разветвленную филиальную сеть, при этом 70% наших клиентов проживают в сельской местности. Мы продолжаем сотрудничество с банками и мобильными операторами, и совместный проект с компанией «Кселл» позволит казахстанцам, особенно в самых отдаленных уголках нашей страны, снимать наличные с мобильного баланса в любом отделении «Казпочты». Мы продолжим развивать наши услуги и сервисы, чтобы каждый казахстанец мог получить самые актуальные и востребованные услуги в любом отделении «Казпочты», - отметила. Техническое решение для реализации услуги предоставила система электронных денег Wooppay. - Развитие мобильных финансовых сервисов - важный элемент в формировании цифровой экономики нашей страны. Совместно с нашими партнерами мы планируем и дальше активно участвовать в развитии данного направления, создавая новые, полезные продукты, - комментирует Хайрулла Джусупов, финансовый директор ТОО WOOPPAY (ВУППЭЙ).Минимальная сумма снятия 1 000 тенге, максимальная 96 154 тенге с учетом комиссии за снятие. Месячный лимит по снятию денег с одного номера или по одному клиенту 100 МРП (226 900 тенге). Комиссия по операции составит 4% от суммы снятия, минимальная комиссия - 150 тенге.Лицензия № ДС0000270 от 08.06.1998 выдана Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. Новости Компаний.