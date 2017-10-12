Авария произошла 11 октября в 21.00 неподалеку от поворота на АЗС «Нефтэк», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Очевидцы утверждают, что мотоцикл ехал со скоростью более 100 километров в час. - НА АЗС начал поворачивать автобус 43 маршрута. Мотоциклист не смог справиться с управлением и на полном ходу въехал в него», - рассказала очевидец Айнагуль СИСЕНОВА. От полученных травм мотоциклист скончался на месте. Другие подробности выясняются. Руслан АЛИМОВ