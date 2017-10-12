Данные остановочные павильоны были установлены на магистральных улицах города - проспекте Евразия, Достық-Дружба, Абулхаир хана, на улицах Жангирхана, Тайманова, Гагарина, Есенжанова, Сарайшык, Шолохова, А.Молдагуловой, М.Маметовой. Из сэкономленных средств будут установлены еще 7 остановок по улице Шолохова, а также будут заменены остановочные площадки на остановке «Облисполком» и спортбаза «Динамо».