Инцидент произошел 10 октября в 12.00 в поселке Атамекен. Сотрудники группы быстрого реагирования охранного агентства «Сункар Секьюрити» заметили подозрительного пьяного мужчину, который тащил за шиворот девочку. По их словам, девочка упиралась и звала на помощь. - Пьяный мужчина тащил девочку за шиворот и за рюкзак в сторону дороги. Она звала на помощь. Мы подошли к ней и и она сказала, что не знает его. Мужчина же сказал, что хочет отвести ее домой. Мы задержали его и передали в Мунайлинский районный отдел внутренних дел. Позже мы узнали, что мужчина ранее был девять раз судим за воровство и грабеж,- рассказали сотрудники группы быстрого реагирования. В полиции пока не подтверждают и не опровергают информацию о задержании мужчины.