Сотрудники отдела занятости и социальных программ города Уральск предложили бабушке перебраться в интернат для бездомных, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Социальный патруль выехал в чащу леса, где вот уже полгода живет бездомная Наталья ТЕОКИНА. Как рассказала заместитель руководителя отдела занятости и социальных программ города Уральск Сауле ШОЛАНБАЕВА, они посетили Наталью ТЕОКИНУ, живущую в лесу на пересечении улиц Пугачева и Чагано-Набережной. - К нам она обратилась очень давно. Еще в 2010 году с февраля по декабрь бездомная проживала в центре адаптации, там ей восстановили все документы и ей было выдано удостоверение. Сегодня женщина призналась, что удостоверение личности находится у ее знакомой. Мы предупредили, что она должна обратиться за назначением пенсии в ЦОН. Также Наталья ТЕОКИНА является инвалидом второй группы и получает специальное государственное пособие. А в зимний период пользовалась жильем для бездомных. Кроме того, социальный патруль предложил женщине переселиться в центр адаптации и, если документы все же были утеряны, восстановить их, но она отказалась, - сообщила Сауле ШОЛАНБАЕВА. Напомним, Наталья ТЕОКИНА полгода живет в лесу. У женщины сгорел дом, ее дочь уехала в Россию. Бездомная соорудила шалаш из картона и целлофана, где теперь ночует. Купается и стирает она в речке.