Ограничение движения связано с проведением культурно-массовых мероприятий ко Дню города. Таким образом, 14 октября текущего года в период с 19.00 до 23.00 вводится временное ограничение движения за зданием акимата области по ул. Сатпаева до пересечения с улицей Пушкина и от ул. Пушкина до пересечения с ул. Кулманова. -Просим жителей города заранее планировать свой маршрут и с пониманием отнестись к вводимым ограничениям движения транспорта, - говорится в распространенном сообщении акимата г.Атырау.