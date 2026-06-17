Как выяснилось, раздачу цветов необходимо согласовывать с администрацией города.

Каждую субботу на набережной Актау проходят танцевальные вечера для жителей и гостей города. Чтобы такие праздники оставались безопасными и комфортными, городские власти строго следят за общественным порядком.

Однако во время мониторинга соцсетей выяснилось, что на мероприятии 13 июня один из местных предпринимателей устроил незапланированную акцию - начал бесплатно раздавать прохожим цветы. Проводить подобные промоакции без одобрения администрации города запрещено.

Сотрудники отдела внутренней политики вместе с участковыми инспекторами провели с бизнесменом разъяснительную беседу. За проведение несанкционированной рекламной акции на него наложили административный штраф в размере 20 МРП.