Бизнесу в Казахстане дали две недели, чтобы закрыть налоговые долги

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел рабочее совещание с вице-премьером – министром национальной экономики Сериком Жумангариным и министром финансов Мади Такиевым. Основной темой обсуждения стала налогово-бюджетная реформа и усиление контроля за налоговыми поступлениями, сообщает пресс-служба правительства.

Министр финансов Мади Такиев доложил, что в ходе анализа выявлены случаи использования специальных налоговых режимов (СНР) не по назначению. Эти режимы были созданы для поддержки малого бизнеса, но некоторые компании применяют их как законные схемы снижения налогов.

На данный момент в Казахстане зарегистрировано 2,3 млн налогоплательщиков, но только 8% (137 тыс.) платят НДС. При этом 81% всех предприятий работают по упрощенной системе налогообложения, и 85% из них декларируют доходы до 15 млн тенге.

По словам министра, анализ финансовых операций показал, что за последний год взаиморасчеты между компаниями на СНР и фирмами, работающими по общей системе, увеличились вдвое — с 5 до 10 трлн тенге. В целом, из 16 трлн тенге оборота по СНР, 10 трлн приходится на операции с компаниями, работающими на общем режиме. Это значит, что при огромных оборотах многие платят крайне низкие налоги.

Такиев также рассказал о схемах, которые используют предприниматели для снижения налогов. Одна из них — фиктивное увеличение затрат. Например, одна компания покупает товар и перепродает его по себестоимости другому юрлицу на СНР. В итоге первая фирма показывает убыток, а вторая избегает уплаты НДС.

Еще один способ — разделение бизнеса на несколько юрлиц. Например, бар, кухня и караоке в одном заведении оформлены как разные компании, или каждый этаж гостиницы принадлежит отдельному ИП. Когда доход одной компании достигает 78 млн тенге, она закрывается, а на ее месте регистрируется новая, чтобы не платить НДС.

Также некоторые компании уменьшают налоговую нагрузку на зарплаты. Они выводят сотрудников за штат, регистрируют их как ИП, после чего эти люди работают на того же работодателя, но уже как отдельные предприниматели. Это снижает налоги и снимает с компании социальную ответственность.

Для борьбы с такими схемами министерство предлагает:

•Ввести законодательные критерии, определяющие дробление бизнеса.

•Применять принцип, при котором суть сделки важнее ее формы в налоговых спорах.

•Усилить контроль и доказательную базу по таким нарушениям.

•Ограничить виды деятельности, доступные для ИП.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что у государства есть список крупных компаний, использующих схемы снижения налогов. Среди них строительные фирмы, известные рестораны, фитнес-клубы и другие бизнесы.

-Сегодня-завтра налоговые органы направят этим компаниям уведомления о необходимости доплаты налогов. У вас есть две недели, чтобы подать уточненные декларации и заплатить справедливые суммы. В противном случае государство применит все доступные меры, включая фискальные и правоохранительные, — заявил Бектенов.

Он добавил, что власти готовы к диалогу, но ожидают от бизнеса честности.